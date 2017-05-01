North Korea 2017 Documentary ~ Rising Tensions On The Peninsula

Usa preys on the weak as any imperialistic nation would,just hoping and praying the allies enemy states break down.
The Financial Armageddon Economic Collapse Blog tracks trends and forecasts , futurists , visionaries , free investigative journalists , researchers , Whistelblowers , truthers and many more
STOP THE BULL CRAP PLEASE.ReplyDelete
NORTH KOREA HASN´T ATTACKED OR STOLEN ANYTHING FROM ANYONE. IT IS THE AMERICANS WHO SHIP OUT THE DRUGS FROM NORTH KOREA THROUGH A SOUTH CHINESE PORT FOR AIR CLEARANCE INTO AMERICAN AIRPORTS PROTECTED BY USA POLITICINS.
THE DEVIL WITH THE DRUGS ARE KHAZARIANS IN USA.
I KNOW ONE WITH YACHTS AND HOUSES ALL OVER THE CARRIBEAN, CONNECTICUT SOUND, AND CARIBBEAN.
YOU MEAN THAT IN 16 YEARS THE USA DOESN´T HAVE THE POWER TO CONQUER N. KOREA? WHAT UTTER NONSENSE
USA IS IN BUSINESS WITH N. KOREA WITH DRUGS AND IT IS CITI BANK, CLINTON, BUSH, OBAMA BEST BUSINESS AND THAT IS WHY THE WAR WILL NEVER END.
BUSINESS TO TO GOOD TO STOP THE PRETENSE OF WAR WITH KOREA. AND THE AMERICANS ARE TOO THICK TO UNDERSTAND THAT IT IS AN AMERICAN PLAN OF ACTION. WHEN YOUR KIDS OVERDOSE- THANK CLINTON, BUSH, CITIBANK, HSBC, ARMITAGE, ETC.
YOUR BLAME SHIFT TO OTHERS IS ONLY A REFLECTION OF USA INNER GOINGS ON.