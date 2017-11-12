WILL THIS EVENT LEAD TO THE BEGINNING OF THE LAST DAYS!

There goes the calm before the storm...this is what he was talking abt. He knows it's going to cause chaos over there. Now it all makes sense
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THE CONCEPT OF A THIRD TEMPLE ON THE HISTORICALLY WRONG SITE (THE ROMAN FORTRESS ANTONIA) IS ABSURD AS KHAZARIAN FALSE ZIONISTS WHO ARE NOT HEBREWS HAS NOTHING TO DO WITH RELIGION OR LAWS. MOSES LAWS ONLY APPLY TO OTHER JEWS AND NOT TO GOYIM. AN ESCAPE CLAUSE IF LAWYERS EVER HAD ONE.ReplyDelete
KILLIONG MILLIONS OF INNOCENT PEOPLE WITH NATO TROOPS, MONEY, AND ARMAMENTS HAS ABSOLUTELY NOTHING TO DO WITH GOD OR A "REMPLE" UNLESS IT IS A TEMPLE TO LUCIFER OR BATHOMET OR SATAN.
JERUSALEM AS ISREAL´S CAPITAL IS NOT THE RIGHT THING TO DO AS IT IS AN ACT OF PIRACY, VIOLATION OF HUMAN RIGHTS, AND NAKED THEFT.
ANYWAY, I WON´T HAPPEN AS WE ALREADY HAVE AN OLD DOCUMENT FOR A TEMPLE IN JERUSALEM, AND TRUMP AND NETANYAHU WILL BOTH BE GONE BY THE TIME ANY CONSTRUCTION BEGINS. OF COURSE THEY CN ALWAYS DO A 911 TO THE AL AQUASSA MOSQUE.
TH NARATOR IS TALKING BUT HIS BRAIN IS NOT THINKING OR EXERCISING ANY FORM OR KNOWLEDGE AND WISDOM REMOTELY. THE ONLY BEAUTIFUL TEMPLE I EVER SAW ARCHITECTURALLY IS IN BUDAPEST, HUNGRY. (WERE JEWS ARE HATED IRONICALLY)
JEWS ARE TROUBLE MAKERS, AND THEY ARE STIRRING THE SHIT AS IF THEY DON´T HAVE ENOUGH PROBLEMS ALL OVER THE WORLD NOW. IT IS NO WONDER THEY REFER TO THIS AS THE "SELF HATING JEW" BECAUSE IT TRANSFORMS ITSELF INTO A HATED JEW, TODAY MORE THAN EVER SINCE THE BOLSHAVICS KILLED MORE THAN 100 MILLION PEOPLE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY. THE IDEA OF AN EMBASSY BUILT IN JERUSALEM FOR PEACE IS SUCH AN OXYMORON. SUCH AN OUTRIGHT LIE AND FALSE CONTRADICTION. IT IS A PROVOCATION TO MORE WARS AND GENOCIDE, OF WHICH MANY ISREALI CITIZENS DO NOT APPROVE, ESPECIALLY THE HASIDIM AND OTHER CONSERVATIVE JEWS. THE NARATER IS A LIAR OR JUST AN IDIOT.
BUT, IT AIN´T GOIN TO HAPPEN IN ANY CASE.