TRUMP BREAKING SPEECH "DEMOCRATS IN PANIC" 8/31/17
He put it in black and white. No misunderstanding there. Our Great
President is working hard for us. Remember this voting is not all
people voting so if they show a bad report for our Great President just
remember that.
The Financial Armageddon Economic Collapse Blog tracks trends and forecasts , futurists , visionaries , free investigative journalists , researchers , Whistelblowers , truthers and many more
TRUMP´S USA HAS 1,000 MILITARY BASES SCATTERED ALL OVER THE WORLD, MOSTLY WITH IDLE MEN WHO JUST SHINE THEIR SHOES EVERY DAY. HOW THE HELL CAN YOU PAY FOR ALL THIS MILLIONS OR MILITARY PEOPLE AND HARDWARE WITHOUT RAISING TAXES, AND THEN CREATING WARS AND DUMBIMG TRILLIONS IN TO ISREAL AND THE IMAGINED ENEMIES OF ISREAL. IT STINKS AND THIS TAX SPEECH IS JUST MORE BULL SHIT. TRUMP WILL NOT CUT ONE SINGLE PENNY FROM ISREAL BUT INCREASE THEIR EXORTION OF USA MONEY WITHOUT LIMITS EVERY DAY.ReplyDelete
WAKE UP AMERICANS, YOU ARE BEING PLAYED FOR FOOLS. AND ILLEGAL AND UNDOCUMENTED IMMIGRANTS GET THOUSANDS OF FOLLEARS EACH FOR LIFE WHILE AMERICANS GO HOMELESS AND HUNGRY EVERY DAY.
1 IN 7 KIDS IN NEW YORK CITY ARE HOMELESS.
YOUR AMERICAN GOVERNMENT IS SCREWING YOU BIG TIME AND YOU DON´T SEEM TO UNDERSTAND ANYTHING.
WAKE UP FOR GOD´S SAKE. ISREAL KEEPS BUILDING NEW HOUSING PROJECTS IN THE WEST BANK WITH AMERICAN MONEY AND AMERICANS LIVE IN THE STREETS AND UNDER BRIDGES.