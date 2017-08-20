The Market Is Turning, The Economy Will Come Down In Phases:Brandon Smith

I have been following Brandon for a long time. He is one of the best authors on the internet. He is either a really, really smart guy or an insider agent. Either way his info is pretty accurate.
The Financial Armageddon Economic Collapse Blog tracks trends and forecasts , futurists , visionaries , free investigative journalists , researchers , Whistelblowers , truthers and many more
THE ZIONIST LEFT WING LUCIFERIANS, KHAZARIANS ARE WORKING ON A COMPLETE DESTABILIZATION OF USA FROM WITHIN SO THAT THEY CAN COME IN AND TAKE OVER. WITH ANTI CONSTITUTIONAL AND PRO TALMUDIC JEWISH ORAL LAW. WE HAVE ARRIVED A THE BRINK OF THE CLIFF WHERE ISREAL IS PUSHING FOR TOTAL JEWISH CONTROL OF ALL ECONOMIC AND POLITICAL AGENCIES AND ELIMINATION OF EVERYONE ELSE. NEW CURRENCY SYSTEM USING NO CASH BUT CARDS AND IMPLANTED CHIPS. METHODS WHICH THE JEWS CAN CONTROL YOU LIKE GOYIM, WHICH MEANS LIKE CATTLE AND ANIMALS WHICH ARE CHATTEL AND POSSESSIONS. THEY DID THIS IN THE RUSSIAN REVOLUTION AND THE COMMUNIST 2 WORLD WARS WHICH WERE BOUGGHT AND PEID FOR BY ROTHSCHILD BANKERS IN EXCHANGE FOR ISREAL, AS THEIR FOOT IN THE DOOR. NOW WITH THE ILK SOROS AND THE FACED OF THE EC EUROPEAN COMMUNITY, EUROPE HAS BEEN SOLD DOWN THE TUBES FOR THE EXPLOITATION OF ISREAL. IF YOU DON´T UNDERSTAND IT- TO GOLFING OR TO AN EXERCISE CLASS BECAUSE YOU DON´T HAVE THE INTELLIGENCE TO SEE WHAT IS HAPPENING TO YOU. THEY USE ISLAM AS AN EXCUSE BUT THE JEWS HAVE SINCE DAY BEEN ANTI CHRISTIAN, AND NOW ANTI ISLAMIC UNDER EXGTREME ECONOMIC AND MILITARY SUBJUGACTION.ReplyDelete
AFGHANISTAN DRUGS A NECESSARY ESSENTIAL PART OF JEWISH BANKS. AND THE MORE DRUGS YOU CONSUME, THE MORE DRUGS YOU WANT AS THE ENGLISH HAD DONE TO THE CHINESE IN THE GOLD CHINESE EXTRATION OF THE WEALTH OF CHINA UNTIL CHINA WAS RUINED.
IT IS NO WONDER THAT THE JEWS THINK THAT ALL CHRISTIANS ARE STUPID TO UNDERSTAND ANYTHING.
YOU ARE PROVING THEM RIGHT. EVEN THE ALAN DERSHOWITZ UNIVERSITIES ARE AN INTRINSIC PART OF THIS MUTINY FROM THE USA.